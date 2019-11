Fuchs und Reh prallten gegen Auto

Zwei Wildunfälle meldet die Bad Brückenauer Polizei in der Nacht zum Mittwoch. Gegen 18.30 Uhr rannte ein Fuchs auf dem langen Gefällstück zwischen Modlos und Detter aus dem Wald. Er prallte gegen das Auto einer 28-jährigen Frau und rannte weiter. Die Reparatur am Pkw wird rund 1000 Euro kosten, schätzt die Polizei. Etwa zwei Stunden rannte ein Reh zwischen Einraffshof und Schondra unvermittelt über die Straße und prallte gegen ein Auto. Ob Sachschaden dabei entstanden ist, muss bei Tageslicht geklärt werden, so die Polizei. pol