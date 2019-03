Fuchs überlebt Zusammenprall nicht

Auf der Bundesstraße B 286 von Oerlenbach kommend in Richtung Bad Kissingen erfasste am Donnerstagmorgen, gegen 6.20 Uhr, ein 40-jähriger Audi-Fahrer einen Fuchs, der die Fahrbahn querte. Das Tier überlebte den Zusammenprall mit dem Fahrzeug nicht. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 1000 Euro. pol