Fuchs nach Wildunfall von Polizei erlöst

Ein Wildunfall ereignete sich am Donnerstagabend auf der Staatsstraße bei Riedenberg. Dort fuhr eine 77-Jährige in Richtung Bad Brückenau, als plötzlich ein Fuchs vor ihren Hyundai lief. Der Fuchs wurde dabei verletzt und musste von der Polizeistreife von seinem Leiden erlöst werden. Am Auto entstand minimaler Blechschaden, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. pol