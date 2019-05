Fuchs ausgewichen und Abhang hinunter

Auf der Bundesstraße B 286 von Albertshausen in Richtung Bad Kissingen querte in der Nacht zum Freitag ein Fuchs die Fahrbahn. Ein 28-jähriger Smart-Fahrer wollte dem Tier ausweichen. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, streifte die Leitplanke, fuhr in einem Waldstück den Abhang hinunter und kam im dichten Geäst zum Stehen. Der junge Mann hatte jedoch Glück und blieb unverletzt. Der entstandene Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf circa 3000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zudem wurden die Leitplanke zerkratzt, ein Kilometrierungsschild abgerissen und mehrere Bäume umgeknickt. pol