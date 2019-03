FU-Mitglieder wollen auf Frauen zugehen

Die Frauenunion (FU) Seßlach rückt die Mitgliederwerbung in den Fokus ihrer Arbeit. Dazu, so erklärte die Vorsitzende Michaela Licht bei der Hauptversammlung, sollen die Mitglieder auf Frauen zugehen und sie zu Veranstaltungen einladen. Vor allem aber sei es wichtig, präsent zu sein und glaubwürdig aufzutreten.

Das sieht Carolin Franz, die Zweite Vorsitzende der FU Seßlach, genauso. "Die Menschen sehnen sich nach Werten wie Ehrlichkeit, und wir müssen Vorbild sein und ein Aushängeschild."

Themen, die für Frauen interessant seien, wie Kindertagespflege, Ferienbetreuung oder Prävention in der Altersvorsorge würden bei der FU-Landesversammlung behandelt werden. "Wir müssen vor allem jungen Frauen verständlich machen, dass das Themen sind, die im alltäglichen Leben wichtig sind", sagte Franz.

Immerhin zählt die FU Seßlach 16 Mitglieder mit steigender Tendenz. Für die Stadtratswahl, die im Herbst ansteht, sollen laut Licht noch Frauen für die Liste CSU/Landvolk gewonnen werden. "Es ist vor allem ganz wichtig, dass wir Frauen von den Männern auch ernst genommen werden", betonte Licht.

In diesem Jahr plant die Vorsitzende eine Ostereiersuche, eventuell in einem Stadtteil, um auch dort Frauen anzusprechen. Der CSU-Landtagsabgeordnete Martin Mittag soll in München im Landtag besucht werden und ein Thementag soll stattfinden. Ferner sollen wieder Veranstaltungen und Feste abgehalten werden.

Michaela Licht ehrte Frauen für ihre langjährige Mitgliedschaft in der Frauenunion Seßlach: Für 45 Jahre wurde Christl Kuttner und für 25 Jahre Blanka Mildenberger ausgezeichnet. Gabi Arnold