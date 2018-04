FU: Heute Vortrag zur Sandwichgeneration

Die CSU-Frauenunion (FU) Landkreis Kronach lädt am heutigen Donnerstag, 5. April, zu einem Vortrag mit anschließender Diskussion zum Thema "Frauen in der Generation Mitte" - Die "Sandwichgeneration zwischen Beruf, Familie und Pflege". Beginn ist um 19 Uhr in der Arnika-Akademie. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei. red