FU Gößweinstein-Kleingesee feierte ihren 40. Geburtstag

Die diesjährige Katreinfeier der Frauen-Union (FU) im Landkreis Forchheim fand diesmal im Gößweinsteiner Ortsteil Kleingesee statt. Der Veranstaltungsort ist der Gründungsort. Das war vor 40 Jahren. Gemeinsam mit der Katreinfeier des Kreisverbandes fand deshalb auch die Jubiläumsfeier des FU-Ortsverbandes statt.

Vor Beginn der Veranstaltung wurde in der Kleingeseer Herz-Jesu-Kirche ein ökumenischer Gottesdienst gefeiert, den Pater Ludwig Mazur und Pfarrer Peter Zeh gemeinsam zelebrierten. Der Männerchor aus Kleingesee umrahmte den Gottesdienst mit festlichen Gesängen. Pater Ludwig rief in seiner Predigt die Frauen auf, sich einzumischen und mehr Selbstbewusstsein zu zeigen. Das anschließende Katreinfest eröffnete die FU-Kreisvorsitzende Gabi Oost.

Gemeinsam mit der FU-Vorsitzenden des Ortsverbandes Kleingesee-Gößweinstein, Waltraud Howells, und dem CSU-Kreisverbandsvorsitzenden und Landtagsabgeordneten Michael Hofmann nahm Gabi Oost anschließend die Ehrungen der Gründerfrauen vor. Mit Ehrenurkunde, Blumenstrauß und einem Präsent wurden für 40-jährige Mitgliedschaft Gründungsvorsitzende Josefa Bauer, Reta Arnold, Angela Steinhäußer und Betti Brütting ausgezeichnet. Seit 20 Jahren dabei sind Gudrun Müller, Hildegard Wendler und Gunda Zweck.

Zweite Vorsitzende Reta Arnold hatte das Geschehen im Ortsverband in einer Chronik festgehalten. Dabei wurde an manche Besonderheit, Aktivität und verschiedenste Veranstaltungen erinnert.

In seinem Grußwort gratulierte Hofmann dem jubilierenden Ortsverband zum 40-jährigen Bestehen und sprach auch an, dass auf dem Wahlvorschlag der CSU im Landkreis Forchheim zur Kreistagswahl ein Drittel, also insgesamt 20 Frauen, für ein Kreistagsmandat kandidieren. Hans Heckel schloss sich den Glückwünschen an die Frauen-Union an, dankte für das gute Miteinander und die Unterstützung bei verschiedenen Veranstaltungen und übergab aus dem Erlös des diesjährigen CSU-Weinfestes eine großzügige Spende. Viel Beifall gab es für den Kleingeseer Männerchor. Thomas Weichert