FU bestätigt Simone Berger

Bei der Mitgliederversammlung der Frauenunion/FU Ebern wurde gewählt. Zunächst berichtete die Vorsitzende Simone Berger, die im Amt bestätigt wurde, über die Aktionen im vergangenen Jahr.

Viele Termine wurden nach ihren Angaben von den Vorstandsmitgliedern im FU-Jahr "Vereinbarkeit von Familie und Beruf" organisiert. So sind unter anderem Vorträge zu dem Frauenthema und zwei Vereinsausflüge angeboten worden, an denen viele Familien gerne teilgenommen haben.

Die FU stellte über den Stadtrat einige Anträge an die Stadt Ebern. Die Mitglieder vermissen, wie die Vorsitzende sagte, die versprochenen Friedhofwagen. Sie sind froh, dass die Frauenunion zwei Wagen vor etwa einem Jahr der Bevölkerung als Spende zur Verfügung gestellt habe.

Die Neuwahl

Bei der Neuwahl gab es zu den Vorschlägen jeweils 100 Prozent Zustimmung, was dem Wahlausschussvorstand mit Sebastian Ott, CSU-Chef in Ebern, sehr imponierte. Mit vollem Vertrauen bestätigt wurde Simone Berger als Ortsverbandsvorsitzende. Zu ihren Stellvertreterinnen wurden gewählt: Marion Müller, Brunhilde Egelseer und Hannelore Ebert. Elisabeth Garreis wurde als Ortsverbandskassierin bestätigt. Bianca Bower ist die neue Schriftführerin. Als Beisitzer wurden berufen: Gabriele Kaspar, Barbara Dressel, Inge Einwag, Rosi Schlaug und Anne-Cathrin Borst. Das Amt als Kasssenprüferinnen haben nun Gabriele Rögner und Katharina Becht inne. Nach einem Ausblick auf zukünftig geplante Veranstaltungen im neuen FU-Jahr "Leben im Alter" durch die alte und neue Vorsitzende wurden alle Mitglieder eingeladen, ein Wunschziel für den Frühjahrs-ausflug am Samstag, 18. Mai, bis zum politischen CSU-Fischessen am Aschermittwoch (6. März) zu melden.

"Vorbildliche" Arbeit bescheinigt

Am Ende bedankte sich der CSU-Ortsvorsitzende Ott bei den engagierten Frauen unter der Leitung von Simone Berger, "die im nördlichen Landkreis Vorbildliches ehrenamtlich leistet". Er freut sich, die FU-Mitglieder bei den nächsten CSU-Veranstaltungen im Kommunalwahljahr empfangen zu dürfen.

Außerdem gewählt wurden als Kreisdelegierte: Simone Berger, Marion Müller, Brunhilde Egelseer, Hannelore Becht, Elisabeth Garreis, Bianca Bower, Gabriele Kaspar, Barbara Dressel, Inge Einwag und Anne-Cathrin Borst. Ersatzkreisdelegierte sind: Rosi Schlaug, Gabi Rögner, Katharina Becht, Birgit Finzel, Carmen Marschall, Ingrid Kraemer, Antje Baginski, Nele Jakob, Christina Seebach-Künzel, Walburga Bauer. red