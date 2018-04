FSV will Trend fortsetzen

Im Nachholspiel der Fußball-Kreisliga reichte dem FSV Buttenheim ein 1:1 beim TSV Schlüsselfeld, um sich die alleinige Tabellenführung zu sichern. Den höchsten Sieg am Donnerstagabend feierte der Rangdritte SV Zapfendorf mit dem 8:1 beim Schlusslicht in Naisa.



Kreisliga Bamberg

ASV Naisa - SV Zapfendorf 1:8

Nach dem 0:0 im letzten Heimspiel gegen Burgebrach mussten die Mannen von Trainer James Schmitt gegen den Favoriten Zapfendorf eine deftige Niederlage einstecken. Die stark ersatzgeschwächten Hausherren hielten knapp eine halbe Stunde lang das 0:0 und hatten sogar gute Konterchancen. Bis zur Pause sorgten dann aber die Zapfendorfer Bozkaya (3 Tore), Hennemann und Hälterlein mit einem schönen Lupfer über den Torhüter für eine 5:0-Führung. Hälterlein (65.) bediente aus stark abseitsverdächtiger Position seinen Sturmkollegen H. Bozkaya mit einem Querpass, der die Kugel zum 6:0 einschob. T. Hennemann stand am Strafraumeck allein und netzte zum 7:0 ein. Eine Viertelstunde vor Schluss gelang Naisa per Foulelfmeter durch M. Burgkard der Ehrentreffer. Den Schlusspunkt setzte Chr. Stöhr (83.) mit dem 8:1 nach einem Abwehrfehler.



TSV Schlüsselfeld -

FSV Unterleiterbach

Mit den beiden Unentschieden in Tütschengereuth und gegen Buttenheim verbesserten sich die Schlüsselfelder auf Rang 11, der Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz beträgt allerdings nur drei Punkte. Ein Heimsieg wird allerdings nur mit einer Glanzleistung zu holen sein, denn der FSV Unterleiterbach präsentierte sich am letzten Wochenende beim 6:0-Kantersieg gegen Hirschaid in starker Form und entschied auch das Hinspiel mit 4:0 für sich.



SV Zapfendorf -

DJK Stappenbach

Gut erholt von der 1:3-Pleite bei den Harnsbachern präsentierte sich der SV Zapfendorf in Naisa. Die Stappenbacher sind aber ein anderes Kaliber, sicherten sich gegen Stegaurach ein 2:2 und unterstrichen mit dem 3:0 am Donnerstag in Sassanfahrt ihre gute Form (3:2).



SpVgg Rattelsdorf -

ASV Sassanfahrt

Will die SpVgg Rattelsdorf noch zum Spitzentrio aufschließen, zählt gegen Sassanfahrt nur ein Heimsieg. Am Donnerstag unterlag der ASV mit 0:3 daheim gegen Stappenbach und muss sich steigern, wenn er beim Vierten wenigstens einen Punkt mitnehmen will (1:1).



Kreisklasse 1 Bamberg

TSV Ebensfeld II -

DJK Priegendorf 0:2

In einer schnellen und kämpferisch guten Begegnung nahmen die Priegendorfer verdient die Punkte mit. Sie hatten in beiden Hälften Feldvorteile. Allerdings tat sich vor beiden Toren nicht viel. Wenige Minuten vor der Pause brachte Tim Schütz die DJK per Strafstoß in Führung. Mit dem 0:2 durch Alexander Els nach gut einer Stunde war die Entscheidung gefallen. di