FSV-Wanderung im Kleinziegenfelder Tal

Die Ortsgruppe Forchheim des Fränkische-Schweiz-Vereins (FSV) schnürt am Sonntag, 2. Juni, die Wanderstiefel und lädt alle Mitglieder, Freunde und Interessierte zur Sommerwanderung ein. Die gemeinsame Abfahrt ins Kleinziegenfelder Tal erfolgt um 9 Uhr am Norma-Parkplatz in der Bayreuther Straße. Um 10 Uhr laufen die Teilnehmer vom Wanderparkplatz bei der Weihersmühle über Arnstein mit der von Balthasar Neumann geplanten Nikolauskirche nach Kleinziegenfeld. Die Wanderung beträgt elf Kilometer mit einer reinen Gehzeit von dreieinhalb Stunden. Anmeldungen sind bei Wanderführer Wolfgang Spörlein unter Telefon 09191/80189 erwünscht. red