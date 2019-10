FSV wandert rund ums Werntal

Die monatliche Donnerstagswanderung des Fränkische-Schweiz-Vereins (FSV) Ebermannstadt führt von Veilbronn (Ausgangspunkt Dorfmitte beim Gasthaus Lahner um 13.45 Uhr) über das Werntal vorbei an den Tummlern zum Schwarzenberg und anschließend wieder retour. Die Weglänge beträgt circa sieben Kilometer bei einer Gehzeit von maximal drei Stunden. Die Wege selbst sind gut begehbar (eventuell festeres Schuhwerk), Einkehr nach Absprache im Anschluss. Treffpunkt am 10. Oktober ist der Parkplatz am Oberen Tor in Ebermannstadt um 13.30 Uhr, um Fahrgemeinschaften zu bilden (Mitfahrgeld wird erhoben). Weitere Informationen bei Wanderführer Berthold von Blumenthal unter Telefon 09194/3719901. red