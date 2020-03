FSV lädt zur Wandertour

Der FSV Ebermannstadt plant für diesen Donnerstag, 12. März, seine nächste geführte Halbtageswanderung. Treffpunkt ist der Parkplatz am Oberen Tor in Ebermannstadt um 13.30 Uhr zwecks Bildung von Fahrgemeinschaften. Ausgangspunkt ist der Wanderparkplatz vor Veilbronn. Von dort führt die sechs Kilometer lange Wegstrecke auf 150 Höhenmeter und mit einer Gehzeit von zweieinhalb Stunden durch das traumhafte Leidingshofer Tal auf die Hochfläche nach Leidingshof. Auf dem Stefan-Lößlein-Weg gehen die Teilnehmer in Richtung Siegritz und folgen dann der blauen Raute zum Pavillon mit herrlicher Aussicht ins Leinleiter Tal. Mit einem letzten steilen Aufstieg (festes Schuhwerk und Wanderstöcke empfohlen) erreichen sie das Naturfreundehaus. Abschließend geht es von dort zurück zum Parkplatz. Weitere Infos erteilt Wanderführer Ingo Klingler unter der Telefonnummer 09191/96611 oder 0176/20038099. red