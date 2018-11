FSV Krum und DJK Dampfach beschließen das Jahr mit Niederlagen

Den Jahresausklang in der Fußball-Bezirksliga hatten sie sich wohl erfolgreicher vorgestellt: Der FSV Krum (0:4 gegen Oberschwarzach) und die DJK Dampfach (3:4 gegen Altbessingen) gehen mit Niederlagen in die lange Winterpause. FSV Krum - SV-DJK Oberschwarzach 0:4

Innerhalb von sechs Minuten schenkten die Krumer die Partie her. "Wir haben gut angefangen, dann kriegen wir zwei Tore, eine Rote Karte, danach war das Spiel gegessen", zeigte sich Krums Informant Marco Schorr sehr enttäuscht. Dabei spielten die Gäste von Beginn an stark und ließen die Krumer nicht zur Entfaltung kommen. "Ich habe die Oberschwarzacher bisher vor allem spielerisch noch nie so stark gesehen. Der Sieg geht vollkommen in Ordnung, auch in der Höhe. Für uns ist es jetzt erst einmal wichtig, in der Winterpause ein paar Wochen weder etwas vom Fußball zu hören, noch etwas zu sehen", so Schorr weiter. Tore: 0:1 Philipp Mend (14.), 0:2 Kevin Rippstein (16., Eigentor), 0:3 Philipp Mend (49.), 0:4 Eric Renno (74.). Rot: Florian Degen (20., FSV, Notbremse). DJK Dampfach - DJK Altbessingen 3:4

"Wir waren am Ende nicht clever genug", resümierte Coach Steffen Rögele. Dabei waren die Gastgeber bereits 2:0 in Front, luden den nie aufsteckenden Gegner aber in der Folge durch individuelle Fehler zum Toreschießen ein. "Ich weiß nicht, ob so mancher aufgrund unserer Überlegenheit nach den beiden Toren das Spiel schon abgehakt hat. Wir hatten mit einem Pfostenschuss sogar die Chance auf das 3:0. Dann fangen wir ein Tor nach einem Standard, dann eines direkt nach dem eigenen Anstoß", so Rögele. Dennoch zeigte sich der Coach mit dem Abschneiden zufrieden: "Es war eine gute Hinrunde, wir müssen ja nur überlegen, wo wir vor ungefähr zehn Wochen standen." Tore: 1:0 Lois Jilke (49.), 2:0 Adrian Hatcher (50.), 2:1 Johannes Herold (62.), 2:2 Niklas Full (63.), 2:3 Julian Weidner (70.), 3:3 Michael Bock (77., FE), 3:4 Sebastian Full (90.+1).