FSV Krum muss richtige Entscheidungen treffen

Während es die DJK Dampfach in der Fußball-Bezirksliga am Sonntag um 15 Uhr mit dem formstarken SV-DJK Unterspiesheim zu tun bekommt, hofft zeitgleich der FSV Krum beim SV Rödelmaier auf eine Trendwende. DJK Dampfach - SV-DJK Unterspiesheim

Mit 3:0 gewann die DJK Dampfach am vergangenen Spieltag gegen Aufstiegsanwärter Gochsheim und verschaffte sich damit etwas Luft zu den Abstiegsplätzen. Aber auch der kommende Gegner Unterspiesheim fuhr seinen ersten Saisonsieg ein. DJK-Coach Steffen Rögele ist also vor dem Spiel am Sonntag um 15 Uhr gewarnt: "Unterspiesheim hat jetzt drei Spiele nicht verloren, wir haben eine kleine Serie von fünf Spielen ohne Niederlage. Wir haben in der letzten Zeit wenige Gegentore kassiert und eine defensive Stabilität reinbekommen, da wollen wir weiter dran arbeiten. Wir wollen zu Hause natürlich unbedingt gewinnen und wissen, dass ein gutes Stück Arbeit auf uns wartet."

SV Rödelmaier - FSV Krum

Es war wieder nichts mit dem zweiten Sieg für den FSV Krum. Mit 0:1 zog man vergangene Woche gegen Aufsteiger TSV Bergrheinfeld den Kürzeren. Allerdings zeigte sich die Mannschaft von Tobias Burger stark verbessert, was Hoffnung für die Partie gegen den nächsten Neuling, SV Rödelmaier, am Sonntag um 15 Uhr, macht. "Wir treffen halt das Tor nicht, einige Leistungsträger laufen ihrer Form hinterher. Wenn wir zwei Möglichkeiten haben, treffen wir momentan sicherlich die falsche Entscheidung. Wir werden aber auch diese Woche wieder antreten. Der Trainer bereitet die Mannschaft vor, es geht ganz normal weiter. Wir werden das irgendwann wieder hinkriegen. Und wenn nicht, geht die Welt auch nicht unter", ist Krums Abteilungsleiter Marco Schorr trotz der Misere noch relativ entspannt. bre