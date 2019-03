Geschwand vor 12 Stunden

FSV Geschwand feiert 50-Jähriges

Der Fränkische-Schweiz-Verein Geschwand feiert sein 50-jähriges Bestehen am Sonntag, 17. März, mit einer kleinen Feier. Der Verein kommt an diesem Tag um 8.30 Uhr zu einem Gottesdienst in der Filialki...