FSV Erlangen-Bruck holt sich in Burgebrach den Pokal

Die U15-Fußballer des FSV Erlangen-Bruck haben den bayerischen Baupokal 2018 gewonnen. Bei der Jubiläumsauflage des größten C-Juniorenturniers Europas setzte sich die Mannschaft von Trainer Thomas Roka in Burgebrach im Finale mit 2:1 gegen den FC Augsburg durch. Ausrichter des gelungenen Turniers im Steigerwald war die JFG Steigerwald.Malik Pankey brachte Erlangen-Bruck im Endspiel in Führung. Hans Rathgeber traf für den FCA zum Ausgleich. Den Siegtreffer markierte Niklas Raatz. Für den FSV ist es der erste Triumph im Baupokal, der 2018 zum 25. Mal ausgetragen wurde. Baupokal-Sieger FSV Erlangen-Bruck räumte mit einem Trainingslager in Südeuropa für 20 Personen in den kommenden Faschingsferien den Hauptpreis ab."Ich bin überwältigt, meine Jungs haben heute richtig einen rausgehauen. Das Ziel war, uns hier gut zu präsentieren. Dass es jetzt sogar zum Turniersieg gereicht hat, ist sensationell. Ich bin richtig stolz auf die Mannschaft", sagte Thomas Roka kurz nach dem Finale. "Herzlichen Glückwunsch an den FSV Erlangen-Bruck zum Turniersieg. Ich denke, dass der Baupokal auch in seinem Jubiläumsjahr einen verdienten Sieger gefunden hat", erklärte Rudolf Pfister, der Vizepräsident Nord des bayerischen Baugewerbes.Klaus Schmalz, Bezirks-Jugendleiter in Oberfranken und Beisitzer im Verbands-Jugendausschuss (VJA), bilanzierte: "Wir haben ein super organisiertes Landesfinale bei tollem Wetter mit vielen spannenden Spielen gesehen. Ein großes Kompliment geht daher an die JFG Steigerwald für die Ausrichtung."Der Nachwuchs des FC Eintracht Bamberg , neben der SpVgg Bayern Hof oberfränkischer Vertreter, landete auf Rang 6. Augsburg und Erlangen-Bruck unterlag der FCE jeweils mit 0:1. Torlos endete das Messen mit der SpVgg GW Deggendorf. Das Spiel um Platz 5 verloren die Bamberger gegen den FC Amberg mit 0:2.Endstand: 1. FC Augsburg, 2. FSV Erlangen-Bruck, 3. FC Ingolstadt 04 , 4. Würzburger FV , 5. FC Amberg, 6. FC Eintracht Bamberg, 7. SpVgg Bayern Hof, 8. SpVgg GW Deggendorf