FSV Egloffstein hat Versammlung

Der Fränkische-Schweiz-Verein Egloffstein lädt zu seiner Jahresmitgliederversammlung ein. Sie findet statt am Freitag, 20. April, um 19 Uhr im Gasthof "Schloßblick" in Mostviel. Neben den Rechenschaftsberichten wird über das neue Wanderkonzept und weiteren Schwerpunkte der Vereinsarbeit 2018 beraten. Es stehen auch Jubiläen an. red