Frustabbau verlief zerstörerisch

In der Schloßstraße hat am späten Dienstagabend ein 21-jähriger Mann mehrere Glasscheiben an einem Firmengebäude eingeschlagen. Dies hat eine Zeugin der Polizei mitgeteilt. Der junge Mann wurde zu Hause angetroffen. Er hatte oberflächliche Verletzungen davongetragen, die aber keiner ärztlichen Versorgung bedurften. Als Grund für sein Handeln gab er an, dass er aufgrund eines traurigen Jahrestages zu viel Alkohol getrunken habe. Schließlich habe er seinen Frust an den Glasscheiben ausgelassen. Ein Atemalkoholtest ergab knapp zwei Promille, teilt die Polizeiinspektion Neustadt mit. pol