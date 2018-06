Frust über Haltung der Kirche

eh



Der Bayerische Gemeindetag, Kreisverband Kronach, diskutierte in seiner Sitzung im Feuerwehrhaus in Pressig unter anderem über die Beteiligung der katholischen Kirche an Erweiterungen von Kindertagesstätten. Bürgermeister Hans Pietz und der Kämmerer des Marktes Pressig, Heinrich Grebner, informierten über ihre negativen Erfahrungen mit dem Erzbischöflichen Ordinariat in Bamberg. Wie Pietz erläuterte, will der Markt Pressig den Kindergarten Rothenkirchen sanieren und habe dabei aber auch Bedarf für eine bauliche Erweiterung festgestellt. Während die katholische Kirchenstiftung der Pfarrei St. Bartholomäus in Rothenkirchen konform mit der Marktgemeinde geht, habe das Erzbischöfliche Ordinariat neue Konditionen mit Pflichten für den Markt Pressig vorgelegt, die der Marktgemeinderat so nicht akzeptieren könne. "Wir stellen uns die Frage, ob wir die Zusammenarbeit mit der katholischen Kirche fortführen sollen", so der Rathauschef des Marktes Pressig. Kämmerer Heinrich Grebner ergänzte, dass man sich aufgrund der Situation seitens des Marktes Pressig überlege, ob die katholische Kirche noch der richtige Partner ist und ob man nicht einen gemeindlichen Kindergarten errichtet oder einen anderen Träger sucht.Der Kreis- und Bezirksvorsitzende des Gemeindetags, Egon Herrmann , fragte sich ob die katholische Kirche die Zeichen der Zeit nicht erkannt habe. "Die Kinder sind unsere Zukunft", betonte er. Das unterstrich auch Hans Pietz. Überall in den Kommunen und im Landkreis kursiere die Botschaft von familienfreundlicher Politik und jetzt erfahre man vom Erzbischöflichen Ordinariat gerade gegenteiliges Vorgehen. Thomas Kotschenreuther aus Steinbach am Wald berichtete von ähnlichen Erfahrungen in Windheim.