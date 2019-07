Frühstückstreff für Alleinstehende

Auf Anfrage einer Betroffenen sucht die Kontaktstelle Selbsthilfe alleinstehende Menschen, die Interesse an einem regelmäßigen Treffen einmal im Monat zum Sonntagsfrühstück haben. Ein gemeinsames Frühstück mit anderen, in geselliger Runde anregende Gespräche führen, lachen, neue Leute kennenlernen und darüber hinaus eventuell auch die ein oder andere Unternehmung gemeinsam planen. Wer alleinstehend ist und Interesse an einem regelmäßigen Sonntagsfrühstück hat, kann sich in der Kontaktstelle Selbsthilfe unter der Rufnummer 09561/892576

oder per Mail: selbsthilfe@coburg.de melden. red