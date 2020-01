Einen Praxiskurs für Eltern mit Kindern von zwei bis drei Jahren "Frühstücken mal anders!" bietet das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bad Neustadt am Dienstag, 21. Januar, im evangelischen Gemeindehaus in Bad Brückenau an. Geplant ist ein gemeinsames Zubereiten verschiedener Frühstückskomponenten mit den Kindern. Referentin ist Diätassistentin Martina Edelmann. Der Kurs beginnt um 9 Uhr und findet in Zusammenarbeit mit dem Bündnis Familie der Stadt statt. Anmeldungen unter Tel.: 09772/932 81 30. sek