Frühstück zubereiten mit den Kindern

Gemeinsames Zubereiten verschiedener Frühstückskomponenten zusammen mit den Kindern fördert die Lust am Tun und schmeckt in der Gemeinschaft viel besser. Diätassistentin Martina Edelmann bietet am Samstag, 21. September, von 9.30 bis 12.30 Uhr einen Praxiskurs für Eltern mit Zwei- bis Dreijährigen in der Lehrküche der Luitpoldklinik Heiligenfeld. Der Kurs, der vom Netzwerk Junge Familie mit Kindern veranstaltet wird, ist kostenfrei. Informationen und Anmeldung unter www.aelf-ns.bayern.de/ernaehrung/familie oder www.weiterbildung.bayern.de sek