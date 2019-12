Frühstück und Seniorennachmittag

Der Pfarrgemeinderat Stangenroth lädt am Mittwoch, 4. Dezember, gegen 6.50 Uhr zum Frühstück nach der Rorate ein. Am Sonntag, 15. Dezember, veranstaltet er ab 14 Uhr einen Seniorennachmittag. Treffpunkt ist jeweils in der Sebastianus-Stube. sek