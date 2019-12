Frühstück und Kaminabend

Die katholische Pfarrgemeinde in Westheim macht auf zwei Angebote aufmerksam. In der St.-Michael-Kirche findet am Samstag, 7. Dezember, um 7 Uhr ein Rorategottesdienst statt. Anschließend sind alle Gottesdienstbesucher zum gemeinsamen Frühstück in den offenen Treff eingeladen. Ein Kaminabend mit besinnlichen Gedanken zur Adventszeit, umrahmt von der Zithergruppe, ist am Sonntag, 8. Dezember, um 17 Uhr im Pfarrhaus vorgesehen. red