Frühstück und Gespräch mit der CSU

Der CSU-Ortsverband startet am morgigen Sonntag, 13. Oktober, um 9.30 Uhr mit seiner Aktion "Bürgerfrühstück" im Bürgerhaus. Bürgermeisterkandidat Christian Zorn und die Gemeinderatskandidaten stehen für gemeinsame ungezwungene Gespräche in einer schönen Atmosphäre allen Bürgern zur Verfügung. Die Teilnahme ist kostenlos - eine Anmeldung ist nicht notwendig. In den kommenden Wochen soll diese Veranstaltungsreihe des CSU-Ortsverbandes in allen Ortsteilen der Gemeinde Redwitz fortgesetzt werden. che