Frühstück mit Rody, dem Biber

Die Kirchengemeinde lädt am kommenden Sonntag, 22. April, von 9.15 bis 11 Uhr in die Louis-Dietrich-Straße 22a zu einem Kinderfrühstück mit Rody, dem Biber, Gott und seinen Freunden ein. Alle Kinder von drei bis zwölf Jahren und deren Eltern, die sich gerne an einen gedeckten Frühstückstisch setzen möchten, sind dazu eingeladen. red