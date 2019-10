Rannungen 09.10.2019

Frühstück mit Impulsvortrag

Die katholische Pfarrgemeinde Rannungen bietet am 23. Oktober um 9 Uhr wieder ein Mittwochsfrühstück im Pfarrheim an. Pfarrer Edwin Erhard wird zum Thema "Geistreich leben - An Konflikten wachsen" spr...