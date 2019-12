Frühstück für Männer in Pautzfeld

Am Mittwoch, 18. Dezember, findet das adventliche Männerfrühstück der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) Pautzfeld-Schlammersdorf-Trailsdorf im Gemeindehaus in Pautzfeld statt. Beginn ist um 9 Uhr. Einladung ergeht an alle Männer der Seelsorgeeinheit. red