Frühstück für Kleinkinder

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten lädt am Dienstag, 16. Juli, in Kooperation mit dem Bündnis Familie der Stadt Bad Brückenau Eltern mit Kleinkindern von zwei bis drei Jahren ein, ein Frühstück gemeinsam zuzubereiten und in gemütlicher Runde zu genießen. Diätassistentin Martina Edelmann gibt Anregungen für ein abwechslungsreiches Frühstück. Die Bedeutung des Frühstücks im Tagesverlauf wird anhand der Ernährungspyramide veranschaulicht. Die Teilnehmer erhalten zudem alltagstaugliche Informationen zum Thema Ernährung.

Die Veranstaltung findet von 9 bis 12 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus in Bad Brückenau statt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Weitere Informationen und Anmeldung unter:

www.aelf-ns.bayern.de oder www.weiterbildung.bayern.de . Die Veranstaltung ist ein kostenloses Angebot im Rahmen des Netzwerkes Junge Eltern/Familien, Ernährung und Bewegung für Kinder von 0 bis drei Jahren. Das Frühstück wird am 10. Sep tember wiederholt. sek