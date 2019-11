Frühstück für Frauen

Im evangelischen Gemeindehaus an der Bad Brückenauer Friedenskirche findet am Donnerstag, 14. November, ein Frauenfrühstück statt. Die morgendliche Zusammenkunft beginnt um 9 Uhr. Die Psychologin Heidi Richter will in einem Referat die Frage "Bin ich zu egoistisch oder darf ich auch für mich sorgen?" erörtern. Anmeldungen zu der Veranstaltung sind bis Dienstag, 12. November im evangelischen Pfarramt (Tel. 09741/ 2331) oder bei Gerlinde Dörr (Tel. 09741/5130) möglich. Dort gibt es im Vorfeld auch nähere Informationen. bpr