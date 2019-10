Frauen jeden Alters können am Mittwoch, 9. Oktober, von 9 bis 11.30 Uhr in das evangelische Gemeindehaus zum Frauenfrühstück kommen. Diplom-Pädagogin Gudrun Wurmthalter aus Coburg hält dabei einen Vortrag zum Thema "Maria, die Mutter Jesu in verschiedenen Glaubenstraditionen". Auch mitgebrachte Kinder werden betreut. Einlass ist ab 8.30 Uhr. Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen unter Tel.: 0971/656 49. sek