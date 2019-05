Am Mittwoch, 5. Juni, findet um 9 Uhr ein Frühstück für Frauen in den Räumen der evangelischen freikirchlichen Gemeinde Stadtsteinach, Kulmbacher Straße 12, statt. Nach dem Frühstück sprechen Bernd und Alexandra Hildner aus Bayreuth über das Thema: "Wie man wirklich gesund wird - an Geist, Seele und Leib". Anmeldung unter 09225/96026. red