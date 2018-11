Frühstück für Frauen

Die Landeskirchliche Gemeinschaft lädt am Dienstag, 4. Dezember, um 9 Uhr zum nächsten Frauenfrühstück ein. Referent Marcus Dresel möchte sich mit den Teilnehmerinnen Gedanken über Advent und Weihnachten machen. Frauen jeden Alters sind in der Landeskirchlichen Gemeinschaft in Kulmbach, Schwedensteg 2 a, zu einem leckeren Frühstück willkommen. Anmeldungen bis 1. Dezember bei Inge Korinek, Telefon 09225/6214. red