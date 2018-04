Frühstück für Frauen in St. Johannis

Frauen der evangelischen Kirchengemeinden Forchheims laden nach einem Frühstück in gemütlicher Runde ein zu einem Vortrag über "Hilfe, ich explodiere". Es geht um Zorn, der auch als "die andere Seite der Liebe", als "eine göttliche Eigenschaft", bezeichnet wird. Aber auch darum was daraus entstehen kann, besonders, wenn der Zorn unterdrückt wird. Gast ist Pfarrerin Sieglinde Quick aus Erlangen. Veranstaltungsort ist das Gemeindehaus St. Johannis in der Zweibrückenstraße 40 in Forchheim. Anmeldungen sind in den Pfarrämtern Christuskirche (Telefon 09191/2145) und St. Johannis (Telefon 09191/727917) erwünscht. red