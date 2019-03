Frühstück für die Generationen

Die Seniorenvertretung 55+ Ebermannstadt lädt - nicht nur - Senioren zum gemütlichen Generationenfrühstück ein. So darf man am Samstag, 16. März, ab 9.30 Uhr im Terrassencafe Annette (Diesbrunnenstraße 1) nette Gespräche in altersunabhängiger Runde erwarten - bei einem reichhaltigen und abwechslungsreichen Buffet. Um eine verbindliche Anmeldung wird unter Telefon 09194/333 bei der Stadt-Apotheke Ebermannstadt gebeten. red