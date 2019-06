Die Seniorenvertretung "55 plus" lädt auf vielfachen Wunsch nun einmal monatlich Interessierte aller Altersstrukturen zum Generationenfrühstück, nun am Samstag, 22. Juni, ab 9.30 Uhr ins "Terrassencafé Annette" ein. Bei der Veranstaltung dürfen Gespräche in altersunabhängiger Runde geführt werden. Geboten wird ein abwechslungsreiches Buffet, bereitgestellt von "Annette". Um eine verbindliche Anmeldung wird unter Telefon 09194/333 bei der Stadt-Apotheke Ebermannstadt gebeten. red