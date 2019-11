Frühstück beim Frauenbund

Der Katholische Frauenbund Oberleichtersbach lädt wieder zum Frauenfrühstück am Samstag, 16. November, ins Pfarrheim nach Oberleichtersbach ein. Beginn der Veranstaltung ist um 9 Uhr. Sonja Wetterich, Diätassistentin, referiert an diesem Tag zu dem Thema "Gefühle prägen das Essverhalten". Zur notwendigen und besseren Planung ist eine Anmeldung entweder bei Irma Weller, Tel. 09741/5904 oder bei Tilly Eigerdt, Tel. 09741/ 3846 unbedingt erforderlich, heißt es in einer Mitteilung. sek