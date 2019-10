Forchheim 23.10.2019

Frühstück am Sonntag

Alle, die nicht alleine frühstücken möchten oder "wenn am Ende des Geldes noch Monat übrig ist" sind jeweils am letzten Sonntag im Monat von 8.30 bis 11 Uhr zum kostenlosen Frühstück in den Gemeindesa...