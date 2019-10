"Brezel, Bier unn domm's Gebabbel" heißt es beim dritten kabarettistischen Frühschoppen mit Fredi Breunig, den die Sporthallengesellschaft Untererthal am Sonntag, 3. November, in der Erthal-Halle ausrichtet. Die Gäste dürfen sich ab 10 Uhr auf zwei Stunden Spaß und geballte Unterhaltung mit dem bekannten Kabarettisten aus Salz freuen. Während Breunig dem Franken in die Seele und auf's Maul schaut, ist für das leibliche Wohl der Zuschauer mit einem Weißwurstfrühstück sowie Kaffee und Kuchen gesorgt. Einlass ist um 9 Uhr. Karten für die Veranstaltung gibt es ab sofort im Vorverkauf beim Friseursalon Schnittpunkt und der Bäckerei Schwab in Hammelburg, bei der Bäckerei Schneider in Untererthal sowie an der Tageskasse. sek