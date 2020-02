Frühschoppen mit der CSU Wiesenttal

Die CSU Wiesenttal lädt am Sonntag, 16. Februar, 10.30 Uhr, zum politischen Frühschoppen mit MdB Silke Launert in das Gasthaus Seybert nach Trainmeusel ein. Neben der Vorstellung der Liste und des Bürgermeisterkandidaten werden auch Themen aus der Gemeindepolitik, insbesondere auch im Bereich von Wasser- und Abwasser, besprochen. Am Abend, 19 Uhr, findet die gleiche Veranstaltung in Engelhardsberg im Jugend- und Vereinshaus statt. Dabei wird Landrat Hermann Ulm (CSU) auch Themen aus dem Landkreis ansprechen. Eine weitere Veranstaltung ist am Mittwoch, 19. Februar, geplant. Hier lädt Bezirksrat Ulrich Schürr (CSU) um 19 Uhr zu einem politischen Abend ins Hotel "Goldner Stern" nach Muggendorf ein. Neben der Vorstellung der Liste und des Bürgermeisterkandidaten werden auch Themen aus der Gemeindepolitik, insbesondere auch im Bereich von Maßnahmen rund um Muggendorf, besprochen. red