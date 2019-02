Frühschoppen für Sportler

Zum traditionellen Sportlerfrühschoppen am Sonntag, 17. Februar, im Sportheim in Schlaifhausen lädt die DJK-FC Schlaifhausen alle Mitglieder, Sportfreunde und Gäste ein. Beginn ist um 8 Uhr mit einem Gottesdienst in Schlaifhausen für alle lebenden und verstorbenen Mitglieder des Sportvereins. Anschließend geht es mit Musikbegleitung zum Sportheim zum musikalischen Frühschoppen mit Bratwürsten (blau und gebraten). Ab 11.30 Uhr ist Mittagstisch unter anderem mit Krenfleisch, Schweinelendchen und Käsespätzle. red