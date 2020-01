Frühschoppen für Berufskraftfahrer

Der nächste Fernfahrer-Frühschoppen der Betriebsseelsorge der Erzdiözese Bamberg findet am Sonntag, 2. Februar, statt. Die Themen sind "Hauptsache-Gesundheit!" und "Arbeitszeit ist Lebenszeit". Beginn ist um 9.30 Uhr in der Gaststätte "Wallachei". Anmeldung bitte bis spätestens Mittwoch, 29. Januar, unter Telefon 0951/9169152 oder per E-Mail an michaela.krieglsteiner@arbeitnehmerpastoral-bamberg.de. red