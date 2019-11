Schwürbitz vor 18 Stunden

Frühschoppen des Kirchenchors

Nachdem am Christkönigssonntag, 24. November, traditionell um 10 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche ein Festgottesdienst mit den Ortsvereinen stattfindet, veranstaltet wiederum der katholische Kirchenchor an...