Schondra vor 17 Stunden

schondra.inFranken.de

Frühschoppen der CSU

Einen politischen Frühschoppen hat der CSU-Ortsverband Schondra am Firmensitz des Ladenbauunternehmens Holzakzente GmbH & Co. KG in Schildeck organisiert. Ortsvorsitzender Roman Jörg führte durch die ...