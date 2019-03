Frühschichten in Burk und Buckenhofen

Auch in diesem Jahr finden im Rahmen der Misereor-Fastenaktion in Burk und Buckenhofen wieder Frühschichten statt. Dieses Mal beschäftigen sie sich mit Erzbischof Oscar Romero aus El Salvador, der 1980 am Altar ermordet wurde. Er war die "Stimme der Stimmlosen" und setze sich für die Armen und Unterdrückten seines Landes ein. Für sein Märtyrertum wurde er 2018 heiliggesprochen. In den Frühschichten kann man ihn besser kennenlernen und aus seiner Haltung Kraft und Hoffnung für sein eigenes Leben schöpfen. Die Frühschichten sind freitags um 8 Uhr in Burk und mittwochs um 9 Uhr in Buckenhofen. In Burk ist im Anschluss an die Messe ein Frühstück im Dreikönigsheim. red