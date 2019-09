Kulmbach vor 14 Stunden

klinikum

Frühmorgens kein Telefon

Wegen Wartungsarbeiten an der Telefonanlage ist das Klinikum Kulmbach (09221/98-0) morgen zwischen 6 und 7 Uhr nicht zu erreichen. In Notfällen wird darum gebeten, sich an die Rettungsleitstelle, Tele...