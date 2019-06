Der Bund Naturschutz bietet am Freitag, 28. Juni, eine Wanderung im Sinntal zu Schachblumen und Wildkräutern an. Treffpunkt ist um 14 Uhr die evangelische Kirche in Zeitlofs. Am Ende bewirtet der Kulturverein in der alten Schule. Die Tour wird von Bernd K. Otto geführt. sek