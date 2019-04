Frühlingsmarkt und Stammtischtreffen

Die Kolpingsfamilie Hammelburg bietet während des Frühlingsmarktes am Samstag, 6. April, und Sonntag, 7. April, jeweils von 10 bis 18 Uhr Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, sich am vereinseigenen Bungee-Trampolin zu betätigen. Parallel dazu werden Kaffee und Kuchen angeboten. Der Erlös aus der Aktion ist für das Kinderpalliativteam der Malteser in Unterfranken bestimmt. Das Trampolin und der Kaffeestand befinden sich im Hof des ehemaligen Amtsgerichtes gegenüber dem Deutschen Haus. Am Mittwoch, 10. April, findet ab 18 Uhr der monatliche Stammtisch der Kolpingsfamilie Hammelburg statt. Dazu treffen sich die Mitglieder zu einem Kegelabend im Gasthaus "Zum Saaleblick". Gäste sind dazu willkommen. sek