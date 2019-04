Frühlingskonzert mit Ehrungen

"Eine Weltreise, die einem nicht so schnell aus dem Kopf geht ...", dies ist das Motto des diesjährigen Frühlingskonzerts der Stadtkapelle Seßlach, und es verspricht eine musikalische Zeitreise mit vielen Überraschungen. Dirigent Michael Bauer wird das Konzert in der Sporthalle des DJK/FC am Samstag, 13. April, um 20 Uhr, eröffnen. Umrahmt wird das Programm von zahlreichen Ehrungen und dem ersten musikalischen Auftritt der Nachwuchsmusiker der Kapelle unter der Leitung von Nicole Bohl. red