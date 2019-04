Frühlingskonzert mit Ehrungen in Egloffstein

Der Gesangverein Egloffstein lädt ein zu seinem Frühlingskonzert am Samstag, 13. April, 19 Uhr, in der Sporthalle der Schule Egloffstein, Badstraße 166. Es wird ein buntes Programm dargeboten unter Mitwirkung des gemischten Chores Egloffstein, des Kinderchores "Popcorn" Egloffstein, der "Felsenspatzen" Wichsenstein, des Männerchores Ebermannstadt und des gemischten Chores "Mixed Generation" Ebermannstadt, einer der führenden Chöre mit modernem Liedgut. Es stehen auch Ehrungen für verdiente Sänger und Mitglieder an. red